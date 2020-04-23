Van'da 23 Nisan'a özel klip hazırlandı

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı ve Gürpınar Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı.



İlçe merkezi ve tarihi yapılarda çekilen klipte, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yanı sıra tandırda ekmek pişiren kadınlar, çobanlar da yer aldı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" parçasının seslendirildiği klip, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ithaf edildi.



Kaymakam Sayar, AA muhabirine, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve sevincini milletçe yaşadıklarını söyledi.



23 Nisan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirlerinin sıkıca uygulandığı döneme denk geldiğini belirten Sayar, şunları kaydetti:



"Bu günü vatandaşlarımız ve çocuklarımızla kutlamamız gerekiyordu. Bu anlamda yediden yetmişe herkesin içinde yer alacağı bir proje fikri oluştu. Tandır başında ekmeğini pişiren kadın, dağda çobanlık yapan vatandaşımız ve evinde ders çalışan çocukların da içinde yer aldığı bir klip hazırladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl gibi kutlayamamanın burukluğunu bir nebzede olsa hafifletmek adına böyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın milli ve manevi duygularımızı şahlandıracak güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum."

