Van'da 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobil ve kamyonda arama yaptı.

​​​​​​​Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, otomobilin arka koltuklarındaki çuvalda ve kamyona yüklenen çekyat ve çamaşır makinesine gizlenmiş 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Z.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucuyla ilgili firari iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.