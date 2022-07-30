  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Van'da 20 kilo 500 gram uyuşturucu yakalandı
Yaşam

Van'da 20 kilo 500 gram uyuşturucu yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde 20 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 14:36:00 -
Van'da 20 kilo 500 gram uyuşturucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu'nda tespit ettikleri bir evde narkotik köpeği "Zeus" ile yaptıkları aramada, 20 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23