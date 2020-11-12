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Aktüel Van'da 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Aktüel

Van'da 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:37:12 -
Van'da 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği kavgaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Van Yolu Caddesi'nde 2 kardeşin hayatını kaybettiği 4 Kasım'daki kavgaya karışan ve olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Olayla ilgili S.A, Ü.A. ile O.A' tutuklanırken, O.M ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 4 Kasım tarihinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği kavgaya karıştıktan sonra firar eden 3 kişi ile saklandıkları evin sahibi daha sonra gözaltına alınmıştı.

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