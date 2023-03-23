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Aktüel Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi!
Aktüel

Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-03-23 17:22:00 -
Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Van’da bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen istihbari faaliyetler sonucunda bir şahsa ait market ve ev takibe alındı. Yapılan çalışmalarda kaçak sigara depolandığı tespit edilen söz konusu ev ve iş yerine, alınan arama kararının ardından operasyon düzenlendi.

552 bin lira değerinde…

Gerçekleştirilen aramalar neticesinde içlerinde bandrolsüz veya sahte bandrollü sigaraların bulunduğu belirlenen toplam 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaranın 552 bin lira değerinde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam eden soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde, ele geçirilen kaçak sigaranın el altından piyasaya sürülmesinin önüne geçildi. Ekiplerce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye, başta gümrüklü sahalar olmak üzere tüm ülkede kararlılıkla devam ediliyor.
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