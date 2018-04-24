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Van'da 14 kişilik minibüse 56 kaçak bindirmişler

Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği  belirlenen Afganistan uyruklu 56 kişi yakalandı.

24 Nisan 2018 Salı 01:49
Van'da 14 kişilik minibüse 56 kaçak bindirmişler

   İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Erciş'ten Muradiye ilçesine seyir  halindeki 65 EY 578 plakalı 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüsü, Ünseli  Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdu.

      Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, aralarında  kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 56 kaçak yakalandı.

 Sürücü B.K. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar  uyuşturucu ele geçirildi.

 Güvenlik güçlerince İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçakların  ısınması sağlandı ve yiyecek verildi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 01:49
  1. Muradiye

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