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Aktüel

Van'da 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:29:01 -
Van'da 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van-Erciş kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüsü arayan ekipler, torbalarda 12 bin 500 paket kaçak sigara buldu.

Gözaltına alınan sürücü M.S.K, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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