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Aktüel

Van'da 11 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:44:07 -
Van'da 11 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da bir minibüste 11 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"un da kullanıldığı aramada, minibüsün tabanına gizlenmiş 9 paket halinde 5 kilo 840 gram metamfetamin, 4 paket halinde 5 kilo 284 gram Afyon sakızı ve 8 sentetik hap bulundu.

Gözaltına alınan sürücü J.K. ile yanındaki İ.A. ve Ö.K. işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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