Van'da 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi Van'ın Erciş ilçesinde yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulup arama yapılan araçtan, 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, tutuklandı.



Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ağrı-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 27 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü Ö.Ç., gözaltına alındı.



O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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