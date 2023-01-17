Van’a tekstil fabrikaları kuruluyor
Van Büyükehir Belediyesi, Tuşba İlçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde Tekstil Fabrikaları yapımı amacıyla ihale düzenleyecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye konu tekstil fabrikası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Tekstil Fabrikası 165 gün içerisinde bitirilerek hizmete alınacak. İhale 07.02.2023 günü saat 10.30’da Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü İpekyolu / VAN’da yapılacak.
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