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Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam!

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.

#1
Foto - Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam!

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde can kaybı 5 bin 546'ya, yaralı sayısı 16 bin 740'a yükseldi.

#2
Foto - Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam!

BM'ye göre 650 bin kişi felaketten etkilendi, maddi hasarın ise 19,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

#3
Foto - Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam!

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5 bin 546'ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.

#4
Foto - Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam!

Ulusal basında çıkan haberlere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1500 artçı sarsıntı kaydedildi.

#5
Foto - Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam!

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise felaketten 230 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 650 bin kişi doğrudan etkilendi.

#6
Foto - Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam!

Dünya Bankası Grubu, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan maddi hasara yol açtığını tahmin etti.

#7
Foto - Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam!

Sahada şu an 30 bini gönüllü olmak üzere 60 binden fazla personel arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım dağıtım çalışmalarına devam ediyor.

#8
Foto - Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam!

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

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