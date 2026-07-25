Araba alacaklar dikkat: ÖTV fiyatları değişti!

ASGARİ ÖTV TUTARLARI BELİRLENDİ Düzenlemeye göre, binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilen diğer motorlu taşıtlarda nispi vergi oranına göre hesaplanacak ÖTV tutarı belirli seviyelerin altına düşemeyecek. Buna göre L sınıfı araçlar için asgari maktu ÖTV 30 bin lira, diğer motorlu taşıtlar için ise 100 bin lira olarak uygulanacak.