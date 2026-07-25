Araba alacaklar dikkat: ÖTV fiyatları değişti!
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı.
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda (ÖTV) değişikliğe gidildi.
ÇEKİŞ SİSTEMİ VERGİ KRİTERLERİ ARASINA GİRDİ Yasayla birlikte ÖTV oranlarının farklılaştırılmasına esas alınan kriterlere "taşıtların çekiş sistemi" de eklendi. Böylece araçların teknik özelliklerine göre farklı vergi uygulamalarının önü açıldı.
ASGARİ ÖTV TUTARLARI BELİRLENDİ Düzenlemeye göre, binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilen diğer motorlu taşıtlarda nispi vergi oranına göre hesaplanacak ÖTV tutarı belirli seviyelerin altına düşemeyecek. Buna göre L sınıfı araçlar için asgari maktu ÖTV 30 bin lira, diğer motorlu taşıtlar için ise 100 bin lira olarak uygulanacak.
Ancak T sınıfı araçlar ile L sınıfında yer alan, elektrik motor gücü 4 kW'ın altında olan veya içten yanmalı motora sahip araçlar bu uygulamanın dışında tutulacak.
Belirlenen asgari maktu vergi tutarları her yıl, bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak. Hesaplanan tutarlarda 100 lirayı aşmayan kesirler dikkate alınmayacak.
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