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Van’a 69 hekim atandı

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, farklı branşlardan toplam 69 hekimin Van’a atandığını söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:49
Van’a 69 hekim atandı

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, farklı branşlardan toplam 69 hekimin Van’a atandığını söyledi.


Van’da uzun zamandır yaşanan sağlık personeli eksikliğini gidermek adına çalışmalar yapan AK Parti Van milletvekilleri, bakanlıktan en yüksek atamayı almayı başardı. Sağlık Bakanlığının doktor atamaları bugün itibariyle gerçekleşirken, 81 ile dağıtımı yapılan yeni doktorlar ve uzman atamalarında artık son aşama gerçekleşiyor. Sosyal medya hesabından Van halkına müjde veren AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van’ın bir problemini daha çözüme kavuşturduklarını söyledi. Farklı branşlardan toplam 69 hekimin Van’a atandığını dile getiren Gülaçar, “Bu güzel müjde için Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve ekibine, Bakan Yardımcımız Muhammed Güven’e gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.


AK Parti Van milletvekilleri olarak seçildikleri günden bu yana ellerinden gelenin daha fazlasını yapma gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Gülaçar, “Yakın zamanda İran ile ticari ilişkilere yönelik müjdemizi vermiştik. Bu sefer Van halkının uzun zamandır yaşadığı ve en önemli gördüğümüz problemlerden birini hamdolsun çözüme kavuşturduk. Özellikle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan pratisyen ve uzman eksikliğinin üzerinde durarak Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı birçok defa ziyaret ettik. Kendilerini ayrıca Van’da ağırladık. Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Muhammed Güven de bizleri ağırladı ve uzun süren istişarelerin akabinde dün akşam Sağlık Bakanımız beni telefonla arayarak müjdeyi verdi. Yapılan atamalarda en yüksek atamayı Van’a verdiklerini, 29’u uzman olarak üzere toplam 69 hekimin atandığını ve atamaların neredeyse yüzde 10’dan fazlasının Van ve Ağrı’ya yapıldığını söyledi. Telefonla bizleri haberdar eden ve görüşmelere ilk başladığımız günden bu yana bizlere ve Van halkına yönelik özel ilgilerinden ötürü Bakanımıza ve değerli ekibine, ayrıca Bakan Yardımcılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Van’ımıza eğitim, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda daha fazla kazanım gerçekleştirmek adına durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Seçildiği günden bu yana gece gündüz demeden Van için gayret eden değerli milletvekillerimiz Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal’a da bu konudaki çalışmalarından ve emeklerinden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:49
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