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Aktüel Van YYÜ Rektörü Şevli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Van YYÜ Rektörü Şevli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:40:27 -
Van YYÜ Rektörü Şevli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Şevli, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Şevli, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün Batımında Çiftçiler", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa Sahnesinde" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabirlerinin Türkiye ve dünyanın dört bir yanından çektiği fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli ve birinciliğe layık olduğunu belirten Şevli, tüm kareleri çok beğendiğini söyledi.



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