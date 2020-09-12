Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kovid-19'la ilgili güncel bilgileri kitaplaştırdı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi tarafından hazırlanan "COVID-19 Güncel Yaklaşım" kitabının tanıtımı yapıldı.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi doktorlarının kendi deneyimlerini dahil ederek yazdığı ve Kovid-19 enfeksiyonunun farklı boyutlarıyla ele alındığı kitapta, virüsün ortaya çıkma sürecinden bugüne kadar alınan önlemler ile uygulanan tanı, tedavi yönetimlerine yer veriliyor.

Kovid-19 hastaların değerlendirilmesine, klinik yaklaşımlara ve kritik hasta yöntemlerine de değinilen kitapta, Kovid-19'a karşı nasıl hareket ettikleri ve virüsün önemli görülen detayları anlatılıyor.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Başhekimlik binası önünde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitiren YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Poliklinik Sorumlusu Müdür Yardımcısı Mehmet Veysi Göz'e rahmet diledi.

- "Akademik çalışmalar kitaba dönüştü"

Tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının canları pahasına görev yaptığını ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarımız mart ayından bu yana yoğun şekilde çalışıyor. Bu süreçte yorgunluklarını bizlere belli ettirmediler. Fedakarca çalışmaya devam ediyorlar. Hastalarımızı en iyi şekilde tedavi etmeye çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı tedavi algoritmasını sürekli güncelliyor. Yapılan bilimsel ve akademik çalışmalar kitaba dönüştü. Bu anlamda tüm hocalarımızı kutluyorum. Tedavisi olamayan bu hastalığın gidişatını etkileyecek hastalar için daha güzel sonuçları ortaya koyacak bilgiler bu kitapta yer alıyor."

Hastane başhekimi Ümit Haluk İliklerden de tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının, hastalarını iyileştirebilmek için canları pahasına mücadele ettiğini vurguladı.

Tüm sağlık çalışanlarına rehber olabilecek bir kitap yazdıklarını aktaran İliklerden, şunları kaydetti:

"Mart ayından bu yana ayaktan 12 bin 162 hastanın tedavisini yaptık. 200'ü üzerinde yoğun bakım hastası takip ettik. Günlük Kovid-19 acil polikliniklerimizde 300'e varan hasta muayenesi yaptık. PCR laboratuvarımızda günlük yaklaşık 500 test yapılarak ilimizdeki pandemi yönetiminde tanı basamağındaki en büyük rolü üstlenmiş olduk. Birçok sağlık çalışanımız Kovid-19 tanısı aldı. Bu süreçte hocamızla güzel bir çalışma yaptık. 'COVID-19 Güncel Yaklaşım' kitabı uluslararası yayınlanan bir kitap oldu. Türkiye'de Kovid-19 pandemisinin tüm içerikleriyle bulunduran kapsamlı bir kitap hazırladık."

Konuşmaların ardından Kovid-19 servislerinde çalışan sağlıkçılar ile kitabı hazırlayanlara plaket ve çeşitli hediyelerin verildiği programa, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ve sağlık çalışanları katıldı.