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Yerel Van yoğun kar yağışının etkisi altında
Yerel

Van yoğun kar yağışının etkisi altında

​Van'ın Bahçesaray ilçesinin 2985 rakımlı Karabet Geçidi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 19:53:00 -
Van yoğun kar yağışının etkisi altında

​Van'ın Bahçesaray ilçesinin 2985 rakımlı Karabet Geçidi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüldü.

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışından dolayı sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de bölge illeri genelinde etkili olacak yağışların yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağını duyurarak vatandaşları uyardı. (İLKHA)

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