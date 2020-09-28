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Aktüel Van ve İstanbul'da "organize suç örgütü" operasyonu: 19 gözaltı
Aktüel

Van ve İstanbul'da "organize suç örgütü" operasyonu: 19 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:25:37 -
Van ve İstanbul'da "organize suç örgütü" operasyonu: 19 gözaltı

VAN (AA) - Van ve İstanbul'da gerçekleştirilen "organize suç örgütü" operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organize şekilde çıkar amaçlı suç işleyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "çıkar amaçlı suç işlemek için silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, yardım etmek ve örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması, ölümle tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağmaya teşebbüs ve yağma" suçlarını işledikleri iddiasıyla 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, 19 şüpheliyi yakaladı.

2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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