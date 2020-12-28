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Aktüel Van ve Bitlis'te 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Aktüel

Van ve Bitlis'te 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:46:52 -
Van ve Bitlis'te 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN (AA) - Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çatak ilçesinde kapalı bulunan 2 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Van-Bahçesaray kara yolunda da olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.

İlçe halkı, alternatif güzergah olan Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlıyor.

- Muş

Muş'ta da karın ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı güzel görüntünler oluşturdu.

Muş-Bitlis kara yolunda yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Güvenlik güçleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

- Hakkari

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan tüm yolları açan ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yol genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Şemdinli ilçesinde Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekipleri, Tekeli köyü ve bağlı mezralarına giden yolda çalışma yürüttü.

Kar kalınlığın 50 santimetreye ulaştığı bölgede zorlu bölgede çalışan ekipler, yolun açık tutulması için çaba gösteriyor.

- Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bir köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan dolayı kapanan 224 köy yolundan 223'ünü açtıklarını söyledi.

Kurtkan, kapalı köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.


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