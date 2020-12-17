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Aktüel Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:15:52 -
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Bilmez, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Bilmez, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Aprantiler Gazi Koşusu'nda" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu ifade eden Bilmez, en beğendiği karelere oy verdiğini söyledi.

Oylamada çok güzel fotoğrafların yer aldığını vurgulayan Bilmez, dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri gündeme taşıyan AA muhabirlerine görevlerinde başarı diledi.

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