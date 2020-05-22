Van Valiliğinden Muhbet Çiftçioğlu’nun ölümüyle ilgili açıklama

Van Valiliği, 19 Mayıs 2020 günü hayatını kaybeden Muhbet Çiftçioğlu’nun ölümüyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş ilçe Karatavuk Mahallesi’nde ikamet eden 67 yaşındaki Muhbet Çiftçioğlu’nun 26 Mart 2020 tarihinde kendisini ziyarete gelen çocuklarını ikametinde misafir ettikten sonra 12 Nisan 2020 tarihinde ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri üzerine Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi. Açıklamada, “Yapılan tetkiklerin ardından korona virüs şüphesiyle 15 Nisan 2020 tarihinde sürüntü örneği alınan Çiftçioğlu’nun testi pozitif çıkmıştır. Bu tarih itibariye pandemi hastanesi olarak belirlenen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan Muhbet Çiftçioğlu ile temasta olan 11 kişi de filyasyon ekipleri tarafından karantinaya alınmış ve yapılan testleri negatif çıkmıştır. Muhbet Çiftçioğlu, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine başvurduğu tarihten itibaren Karatavuk Mahallesi’ne hiç gitmemiştir, mahallede de yapılan çalışmalarda vakaya rastlanmamıştır. Tedavi süresince pandemi servisinde 36 gün yoğun bakımda yatan Muhbet Çiftçioğlu, Covid-19’un da tetiklediği kronik rahatsızlıkları nedeniyle durumu kötüleşince 19 Mayıs 2020 tarihinde vefat etmiştir. Çiftçioğlu’nun cenazesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19’dan vefat edenlere Sağlık Bakanlığının belirlediği usullere uygun şekilde yıkanmış, kefenlenmiş, gerekli bütün koruyucu tedbirler alınarak izole edilmiş ve hastane yönetimi tarafından ailesi bilgilendirilerek cenaze aracıyla Erciş ilçesine nakli sağlanmıştır. Çiftçioğlu’nun ölüm raporuna yazılan ‘Doğal Ölüm’ ifadesi teknik bir ifade olup, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ‘ölümün adli bir olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ifade etmek’ amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca Çiftçioğlu’nun ölüm belgesine ölüm şekli sehven ‘Bulaşıcı olmayan hastalık’ olarak yazılmış, ancak hata aynı saatte fark edilerek düzeltilen ölüm belgesine ölüm şekli ‘Bulaşıcı hastalık’ olarak yazılmıştır. Bu hatadan dolayı da personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. 19 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenen Çiftçioğlu’nun sistemdeki ölüm belgesinde ölüm şekli bulaşıcı hastalık Covid-19 olarak geçmektedir. Muhbet Çiftçioğlu’nun 36 gün yoğun bakımda kaldığı dönemde, birinci derece yakınları ve akrabaları hastanın Covid-19 tedavisi gördüğü yönünde sağlık personeli tarafından sürekli bilgilendirilmiştir. Çiftçioğlu’nun defin işlemi sırasında da Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmış, sosyal mesafe kurallarına uyulması için bilgilendirme yapılmış ve defin işlemi Covid-19 vakalarının defin işlemine uygun gerçekleştirilmiştir. Ancak bazı internet sitelerinde vefat eden Çiftçioğlu’nun birinci derece yakınlarının ‘Hastamızın Covid-19 olduğu bize söylenmemişti’ beyanları doğrultusundaki haber art niyetle yapılmış ve gerçeği yansıtmamaktadır. Korona virüs ile mücadelede yapılan büyük fedakarlıkların bu tür asılsız haberlerle karalanamayacağını kamuoyuna saygıyla sunuyoruz” denildi.