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Aktüel

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifinden hain saldırıya kınama

Van’da sivil toplum örgütlerinden oluşan Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ), terör örgütü PKK’nın Çatak ilçesinde yol yapımında çalışan işçileri taşıyan servis aracına yönelik saldırısını lanetledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:36:55 -
Van Sivil Dayanışma İnisiyatifinden hain saldırıya kınama

Van’da sivil toplum örgütlerinden oluşan Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ), terör örgütü PKK’nın Çatak ilçesinde yol yapımında çalışan işçileri taşıyan servis aracına yönelik saldırısını lanetledi.


Kentteki sivil toplum örgütlerinin tek çatı altında birleştiği SDİ’nin dönem sözcüsü Cevdet Arvas, hain ve alçak saldırıyı lanetlediklerini belirtti. Gayeleri hiçbir zaman inşadan yana olmayan terör örgütünün imha mekanizmasını her zaman kullandığını vurgulayan Arvas, "Alçaklıklarına zaman, mekan ve bölge farkı gözetmeksizin devam eden terör örgütü, evine ekmek götürmek için fedakarca çalışan işçileri de hedef almaktan geri durmamıştır. Çatak’ta yapılan saldırıda 2 işçi kardeşimizi şehit eden terör örgütü, birçoğunun da yaralanmasına neden olmuştur. Gelin artık ihanetin adresini hep birlikte görelim ve kendini bilmez bu terör ve şer odaklarını artık çevremizden uzaklaştıralım. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” dedi.

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