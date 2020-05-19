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Van polisinden 19 Mayıs konvoyu

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:58:37 -
Van polisinden 19 Mayıs konvoyu

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturuldu.


Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan gençler ve anne babalar için sokaklarda tepe lambalarını yakıp sirenlerini çalarak dolaşan polis araçlarından oluşan konvoy, caddelerde gençlere ulaşmaya çalıştı. İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde başlayan konvoy, Milli Egemenlik Caddesi, 2 Nisan Caddesi üzerinden Gölbaşı Caddesi’nde İl Müftülüğü önüne kadar devam etti. Burada bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konvoy, Maraş Caddesi üzerinden İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek son buldu.


Bu coşkuya aileler de ellerinde Türk bayrakları ile balkonlardan ortak oldu.

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