Van pastası tescilleniyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), kente has özel tadıyla bilinen Van pastasının tescillenmesi yolunda coğrafi işaret başvurusunu imzaladı.

Van’a özgü ürünlerin coğrafi işaret tescillerini yapmak üzere çalışma başlatan Van TSO, birçok ürünün tescillenmesini sağladı. Son olarak Mavi Fularlar Derneğinin talepleri doğrultusunda Van pastasının tescillenmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Van pastası olarak bilinen, klasik tarzda üretimi gerçekleşen ve daha çok ev üretimi olarak gerçekleştirilen bir spesiyalimiz vardı. Kadınların bir araya gelerek yöresel Van ürünleri ve değerlerini ön plana çıkarmaya çalıştıkları Mavi Fularlar Derneğinin bizlerden bir talepleri oldu. Bu konuda özellikle Van pastasının sadece Van’da üretildiğini, daha çok klasik tatlılar bazında ele alınan bir ürün olduğunu ve dolayısıyla tescillenmesi gerektiğini bizimle paylaşmışlardı. Klasik un, şeker, yağdan üretilen fakat kullanılan malzemelerin miktarı ve organik olması hasebiyle Van’a özel bir tat elde ediliyor. Dolayısıyla bu özel tadın, bu özel tatlının tescillenmesi noktasında birkaç gün önce süreçlerimizi tamamladık. İmal şekli, yapım şekli, pazarlama, dağıtım ve ürünün hijyenik koşullarına ilişkin teknik şartnamemizi hazırladık ve bunu Türk Patentleri Enstitüsüne göndermek suretiyle önümüzdeki iki ay içerisinde süreci tamamlayacağız ve Van pastasını da Van’a özgü bir tatlı biçiminde tescilleyerek halkımıza hediye edeceğiz” dedi.

Daha öncede başka ürünlerin tescillenmesini gerçekleştirdiklerini dile getiren Takva, “Van TSO, son birkaç yıldır özellikle toplumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirmek üzere Van’a ait üretimleri ön plana çıkarmaya çalışıyor. 1 Haziran 2014’de Van kahvaltısı, Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı. Ondan sonra Van Kahvaltısının garanti marka tescili gerçekleştirildi. Yine Türkiye’de iki bölgede bulunan metal işleme sanatına ilişkin Van’daki savatlı gümüşün tescilini gerçekleştirdik. Bununla beraber Hindistan’da altın madalya alan keledoş, kavut ve mortuğayı tescilledik. Yine uzun zamanımızı alan Van otlu peynirini zorlu bir süreçten sonra başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Van pastası da bu halkanın son zinciriydi. Birkaç gün önce o sürecin başlangıcını Van halkına müjdelemiştik. Bu tescillemeyle beraber 7 tane coğrafi işaretli tescilli ürünümüz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Van’ın yöresel ürünlerinin tescillenmesi noktasında ilgili kurumların da duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizen Takva, “Bu sadece bir meslek odasının yapacağı işler değil. Diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları, esnaf odalarının da bu konuda çaba içerisinde olmaları gerekiyor. Çünkü Van çok zengin bir mutfağa, çok zengin endemik türlere sahip. Bunların tamamının tescillenmesi elbette ilimizin farkındalığını, bilinirliliğini çok daha ileri düzeye taşıyacaktır” diye konuştu.