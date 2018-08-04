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Van merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf asker gözaltında

Van merkezli 18 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:26
Van merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf asker gözaltında

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Van, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, Tokat ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:26
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Trabzon
  4. Balıkesir
  5. Edirne
  6. Emniyet Müdürlüğü
  7. Muğla
  8. Erzurum
  9. Bursa
  10. Konya
  11. Gaziantep
  12. Ankara
  13. Kahramanmaraş
  14. Çanakkale
  15. Adana
  16. Osmaniye
  17. Isparta
  18. Tokat
  19. Bitlis
  20. Cumhuriyet Başsavcılığı

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