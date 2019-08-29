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Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan, Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı’na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı’na atandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:40
Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan, Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı’na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı’na atandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki 18 generalin görev yeri değişti. Ayrıca, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi. Bu atamalara göre Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı’na atanırken, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit Van İl Jandarma Komutanlığı’na atandı. Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na atanırken, Asayiş Başkanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na atandı.


Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van’a atandığından buya halkla iç içe olması vatandaşlar tarafından sevilen bir komutan oldu. Tuğgeneral Özfidan, son olarak Van-Hakkari ve Şırnak illeri kapsayan ‘Kıran Operasyonu’nun Van ayağını başarı ile yürüttü.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:40
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