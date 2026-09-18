Italiano’dan 4-1 sonrası uyarı: Bu 3 puan yetmez

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında sahasında Marsilya’yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, sonuçtan duyduğu memnuniyetin yanında oyun disiplinine ilişkin uyarılarda bulundu. Italiano, ikinci yarıdaki performansı överken ilk yarıda rakibe art arda kontratak fırsatları verdikleri bölümün üzerinde durdu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, “Herkes çok yüksek seviyede oynayarak mükemmel performanslar ortaya koydu. Bu beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puanı aldık ancak bu 3 puan yetmez. Gruptan çıkmak ve ileri gitmek istiyorsak daha çok puan almamız gerekiyor” dedi.

TOP KAYIPLARI TAKIMI GERİYE KOŞTURDU

Italiano’ya göre Beşiktaş’ın maçtaki en önemli eksikliği, ilk yarıda 10-15 dakika boyunca yaptığı gereksiz pas hatalarıydı. Daha basit seçenekler varken zor pozisyonlara yöneldiklerini belirten teknik adam, bu tercihlerin Marsilya’ya boş alan ve hızlı hücum imkânı sunduğunu söyledi.

Top kayıplarının ardından geriye koşarak savunma yapmak zorunda kaldıklarını ve bunun takımı yorduğunu anlatan Italiano, özellikle karşılaşmaların kritik bölümlerinde topu daha uzun süre tutmaları gerektiğini vurguladı. İkinci yarıya ise çok iyi başladıklarını ve aynı seviyede bitirdiklerini ifade etti.

ORKUN’A ÖVGÜ, CERNY DEĞİŞİKLİĞİNE AÇIKLAMA

Orkun’un kendisini iyi hissettiği için sahaya çıktığını belirten Italiano, oyuncusunun performansından memnun olduğunu söyledi. Bir sorunu bulunması veya oynamak istememesi halinde kendisine görev vermeyeceğini dile getirdi.

Cerny’nin oyundan alınmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Italiano, Çek futbolcunun herhangi bir sakatlığı olduğunu düşünmediğini belirtti. Değişikliği yorgunluk nedeniyle yaptığını açıklayan teknik adam, oyuna sonradan giren Ernest Poku’yu da övdü.

Poku’nun antrenmanlarda sıkı çalıştığını ve sabırla fırsat beklediğini söyleyen Italiano, üç gün sonra aynı sahada önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatarak dinlenmenin ve enerjilerini yeniden toplamanın önemine dikkat çekti.

“OYUNCULAR BANA GÜVENİYOR”

Takımın gelişimini sürdürdüğünü ifade eden Italiano, oyuncularının antrenmanlarda çalışılanları sahaya taşımasından duyduğu memnuniyeti anlattı. Futbolcuların oyun anlayışını benimsediğini ve kendisine güvendiğini düşündüğünü belirten İtalyan çalıştırıcı, mevcut istek ve heyecanın takımı daha ileriye götürebileceğini söyledi.

Beşiktaş’taki temel hedeflerinden birinin oyun kimliği oluşturmak olduğunu vurgulayan Italiano, kulübün kendisinden önceki görevlerinde ortaya koyduğu çalışmaları burada da göstermesini istediğini aktardı.

İtalya’dan ayrılıp dilini bilmediği bir ülkeye gelmenin kolay olmadığını dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, kendisine sunulan projeye inandığını söyledi. Sahadaki oyunun tribünlerde karşılık bulduğunu belirten Italiano, bu süreçte en büyük çabayı oyuncuların gösterdiğini ifade ederek takımına teşekkür etti.

HAKEM COLOMBO’NUN YÖNETİMİNİ BEĞENDİ

Karşılaşmanın hakemi Colombo hakkında da değerlendirmede bulunan Italiano, yüksek tempolu bir mücadeleyi yönetmenin kolay olmadığını söyledi.

Kural değişikliklerinin oyunun daha hızlı oynanmasına ve daha az durmasına katkı sağladığını savunan Italiano, bunun hakemlerin işini zorlaştırdığını belirtti. Colombo’nun maçtaki yönetimini başarılı bulduğunu ifade ederek kendisini tebrik etti.