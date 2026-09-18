Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk'tan flaş karar! Yıldız futbolcuyu kulübeye çekti
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi yıldız futbolcuyu yedek kulübesine çekti..
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi yıldız futbolcuyu yedek kulübesine çekti..
Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesinin hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini netleştirmeye başladı.
SANE YİNE YEDEK KULÜBESİNDE - Okan Buruk'un planlamasına göre yeni transferlerin ardından forma şansı azalan Leroy Sane, Trabzonspor deplasmanında da yedek kulübesinde yer alacak gibi görünüyor. Galatasaray’ın Alman yıldızı, kadroya katılan yeni isimlerle birlikte sahada daha az süre bulmaya başladı.
Teknik heyetin tercihi doğrultusunda Sane’nin, Trabzonspor karşısında yine ikinci yarıda oyuna girerek takıma katkı sağlaması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 6 maçta 284 dakika süre alan Sane, henüz gol ya da asist katkısında bulunamadı.
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