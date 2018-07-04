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Van Gölü'ne 'Mavi Bayrak' ödülü

Van Gölü Mollakasım Halk Plajı, "Mavi Bayrak" almaya hak kazandı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:32
Van Gölü'ne 'Mavi Bayrak' ödülü

Van'ın Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğünde plajlar ve marinalarda denizin atık sularla kirletilmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen "Ulusal Mavi Bayrak Ödülü"nün Türkiye'de ilk kez denizlerin kıyı şeridinin dışında Anadolu'da bir göle verildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşleri yer alan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, ülke genelinde "Mavi Bayrak" almaya hak kazanan plaj ve marina sayısının 459'a ulaştığını, Tuşba Belediyesinin girişimleri sonucu Van Gölü'nün Mollakasım kıyı şeridinin de bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.

'ZİYARETÇİLERİN UĞRAK YERLERİNDEN BİRİ OLACAK'

"Van Denizi, hem bölge insanları hem de başta İran olmak üzere tüm komşu ülkelerden milyonları aşacak ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olacak." ifadelerini kullanan Özgökçe, "Ülkemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda ise Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda dünyada 50 ülkede uygulanıyor. Merkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan FEE, Mavi Bayrak Programı'nı çok hassas olarak yürütmektedir. Mavi Bayraklı Halk Plajı Ödülü'ne hak kazanmak çok kolay olmamaktadır. Deniz suyu analizleri, plajı kullananların memnuniyeti, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için olanakları içeren kriterleriyle Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı Ulusal Mavi Bayrak Ödülü’ne layık görüldü." diye konuştu.

'VANLILAR HER ŞEYDEN MAHRUM KALIYORDU'

Mollakasım Halk Plajı'nın çevre dostu bir proje olduğunu aktaran Özgökçe, "Yaklaşık bin 648 metre rakımlı ve 400 kilometrelik sahile sahip Van Denizi kıyısında rahat yüzülebilecek en büyük, ilk ve tek halk plajımız şimdiden vatandaşların sabırsızlıkla beklediği yerlerin başında geliyor. Vanlılar ve turistler gittikleri ıssız koylarda yüzebilecekleri bir uygun yer bulunmadığı gibi her şeyden mahrum kalıyordu. Şimdi Tuşba Belediyemizin yaptığı bu Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ile tüm sıkıntılarımız bitiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:32
  1. Van Gölü
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