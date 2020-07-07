Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına ara verildi

VAN (AA) - Van'da 27 Haziran'da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi.



Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için sabah saatlerinden bu yana çalışmalara devam edildi.



Van Gölü yüzeyinde, havadan ve karadan Jandarma, JAK, SAK, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.



Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin de dahil olduğu 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla yürütülen çalışmalarda teknenin izine rastlanmadı.



Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara yarın sabah devam edilecek.



- Olay



Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 12 kişinin cesedi bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.