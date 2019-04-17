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Van Gölü’nde jandarmadan 7/24 balık nöbeti

VAN (İHA) – Van Gölü’nde inci kefali av yasağı başlarken, jandarma ekipleri yasağın ilk gününde 250 metre uzunluğunda ağ ele geçirdi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:04
Van Gölü’nde jandarmadan 7/24 balık nöbeti

VAN (İHA) – Van Gölü’nde inci kefali av yasağı başlarken, jandarma ekipleri yasağın ilk gününde 250 metre uzunluğunda ağ ele geçirdi.


Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı başladı. Bendimahi Çayı’nda kaçak balık avına karşı gece gündüz denetim yapan Jandarma Tim Komutanlığı Muradiye ilçesi Yalındüz Mahallesi mevkiinde 250 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirdi. Ele geçirilen ağ jandarma tim komutanlığı ekiplerince araca alınarak merkez karakol komutanlığına götürüldü.



"İlk günde 250 metre ağın ele geçirilmesi tonlarca balığın kurtuluşu oldu"


Bu yıl göçün geç olacağını belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “15 Nisan tarihiyle beraber inci kefali av yasağı başladı. Bu dönemde derelere göç eden inci kefali kaçak avcıları hedefi haline geliyor. Dere ağızlarında ve göldeki büyük ağlarla beraber bir saatte tonlarca balık avlanıyor. Bu durum göldeki yaşayan ve 14 bin vatandaşın geçim kaynağını oluşturan inci kefali stoku için çok büyük bir tehlike oluşturuyor. Sezonun başlaması daha yeni, daha bir gün oldu av sezonu yasağı başlayalı. Fakat Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Muradiye İlçesindeki yapmış oldukları çok başarılı bir operasyonla beraber 250 metre uzunluğundaki büyük bir ağı ele geçirdiler. Tam derenin ağzına balıkların toplandığı yere atılan ağ daha avcılık işlemini gerçekleştiremeden yakalanmış oldu. Böylesine büyük bir ağla beraber bir gecede çok rahat bir şekilde 2 ton balık avlayabilirsiniz. Yani aslında 2 ton balık hiç avlanmadan bu ağa el konulmuş oldu ve bir sürü balık dönem boyunca avcılıktan kurtarılmış oldu. Bu noktada emeği geçen tüm kurumlara Van İl Jandarma Komutanlığının çevre timine ve görev alan diğer kurumlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 00:04
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