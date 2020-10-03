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Aktüel Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili 7 tutuklama
Aktüel

Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili 7 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:14:44 -
Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili 7 tutuklama

BİTLİS (AA) - Bitlis'te geçen yıl Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Aralık 2019'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Adilcevaz ilçesinin Erikbağı köyü Van Gölü açıklarında alabora olması sonucu 7 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 72 düzensiz göçmenin ise kurtarıldığı anımsatıldı.

Söz konusu olayla ilgili, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Eylül 2020'de Van'da düzenlenen operasyonda 11 şüphelinin yakalanarak Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildiği belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınan 11 şüpheli, tamamlanan tahkikat evraklarıyla birlikte 2 Ekim'de Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmiştir. Adli makamlarca yapılan işlemler sonucu 7 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmış, 3 şüpheli ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla Bitlis genelinde suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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