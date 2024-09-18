  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbeleri dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor
Kültür - Sanat

Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbeleri dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-09-18 13:34:00 - 2024-09-18 13:37:18
Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbeleri dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor

Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbelerinin gerçek hayattaki fiziki hareketlere yakın olduğu ve dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuştuğu belirlendi.

Şiamın Üniversitesi, Lille Üniversitesi gibi birçok Çin ve Fransız kurum ve kuruluşun ortaklığında yapılan incelemede, Vincent van Gogh'un tablosunda dünyadaki fiziki yasaları başarıyla taklit ettiği görüldü.

Tablodaki 14 sarmal yapıyı inceleyen araştırmacılar, "Yıldızlı Gece"deki fırça darbelerinin Kolmogorov türbülans teorisi ile uyuştuğu ve fırça darbelerinin konumları ve parlaklık oranlarının tabloda türbülans hareketlerini resmettiği ortaya kondu.

Araştırmacılar, tablodaki fırça darbelerinin, şekil, enerji ve boyut olarak normalde çıplak gözle gözlemlenemeyecek atmosferik özellikleri taklit ettiğini belirtti.

Tablonun Batchelor ölçeğine de uyduğunu belirten araştırmacılar, tablodaki parlaklık oranlarının bu ölçekle doğru orantılı olduğunu kaydetti.

Araştırmanın yazarlarından Şidi Huang, Vincent van Gogh'un tablosunda türbülansı "tam olarak doğru bir şekilde" resmetmesinin sanatçının bulutları ve atmosferi incelemesinden kaynaklanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma, "AIP Publishing"in "Physics of Fluids" dergisinde yayımlandı.

Murat Ülker'in sanat aşkı The MET Müzesi’ne dikkat çekti
Murat Ülker'in sanat aşkı The MET Müzesi’ne dikkat çekti

Kültür - Sanat

Murat Ülker'in sanat aşkı The MET Müzesi’ne dikkat çekti

Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a "Turan" taktiği! Türk savaş sanatının sırları ortaya çıkıyor
Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a "Turan" taktiği! Türk savaş sanatının sırları ortaya çıkıyor

Medya

Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a "Turan" taktiği! Türk savaş sanatının sırları ortaya çıkıyor

Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber
Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

Yaşam

Daha dikkatli bakın! Sanat eseri değil biber

Sepet ustası ‘Sanatçı’ oldu!
Sepet ustası ‘Sanatçı’ oldu!

Yerel

Sepet ustası ‘Sanatçı’ oldu!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23