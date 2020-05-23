  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi

Mezarlık ziyaretinde kabre su dökmek caiz mi?

Batılı gözüyle Türkler'in temizlik anlayışı

Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz?

Osmanlı'da gündelik hayat nasıldı?
için kalan
Aktüel

VAN ESOB Başkanı Berge’den Ramazan bayramı mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, “Ruhumuza huzur veren ve bereketiyle gelen Ramazan bayramımız kutlu olsun” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:11:16 -
VAN ESOB Başkanı Berge’den Ramazan bayramı mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, “Ruhumuza huzur veren ve bereketiyle gelen Ramazan bayramımız kutlu olsun” dedi.


VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Ramazan bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ruhumuz huzurla doldu. On bir ayın sultanı ramazan gönül dünyamızı şenlendirdi. Böyle kutsal bir ayın müjdecisi olan ramazan bayramına kavuşmaktayız. Korona virüsten kaynaklı yaşadığımız zorlu süreç, bereketli Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bizlere rahat bir nefes aldırdı. Bayramın yaklaşması ile birlikte de biraz daha normalleşme sürecine girdiğimiz söyleyebiliriz. Devlet millet el ele vererek bu zorlu süreci de atlatacağız. Her şeyin başının sağlık olduğunu unutmayalım. Allah’ın bizlere bahşettiği nefesin kıymetini bilerek, Covid-19 sürecinde daha dikkatli olalım. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyalım. Hükümetimizin aldığı karar gereği bayramda hepimiz evimizdeyiz. Evde geçen bu bayram belki sevdiklerimizden uzak kalacağız ama gönüllerimizin bir olduğunu hep hatırlayacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Kudreti ilahinin izniyle ramazan bayramının, bizi yeniden eski sağlıklı günlerimize kavuşturmasını diliyorum. Esnaf ve sanatkarlarımızın, Van’ımızın, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı