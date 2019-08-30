0553 313 94 23

Van dkmp tehlikeli ve yasak olan köpek türlerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 14.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:11
Van dkmp tehlikeli ve yasak olan köpek türlerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 14.Bölge Müdürlüğü tehlikeli ve yasak olan köpek türlerini açıklarken, yasaklara uymayıp bu köpekleri saklayanlara 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanarak hayvanlara el konulacağını açıkladı.


Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tehlikeli ve yasak olan köpek türlerini açıkladı. Açıklamada, “Pitpull Terrier, Japanese Taso, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ve bu ırkların melezlerin ülkemize girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin ve hediye edilmesinin dolayısıyla bulundurulmasının ve beslenmesinin de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklanmış. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 5199 sayılı Kanun’ın 26’inci Maddesi (k) bendi gereği hayvan başına idari para cezası ‘2019 yılı için 7 bin 802’ lira uygulanarak hayvanlara el konulacak” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
    1. Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    2. TOKİ Trabzon’da konut yapacak mı?
    3. Prof. Dr. Çomaklı “30 Ağustos Zafer..
    4. Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    5. "Kırkpınar'ın rövanşı Elmalı olacak"
    6. İhracatçılar "Ana Plan"dan memnun
    7. Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda..
    8. Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    9. Albay Kınay’dan Vali Yazıcı’ya veda..
    10. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın 30..
    11. Selman'dan Erdoğan'a tebrik mesajı!
    12. Yalova’da Zafer Bayramı coşkuyla..
    13. DeFacto erkeklere özel sonbahar..
    14. Devrek’te meydana gelen zincirleme..
    15. Ayvalık’ta Mehmet Akif’in..
    16. U dönüşü yapmak isteyen traktör kazaya..
    17. KYK yurt ilk kayıt ücreti son ödeme..
    18. Türk askerinin Suriye'den çekilme..
    19. 30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan..
    20. Turgay Erdem: “30 Ağustos herkesin..
    21. Kaspersky'den tatilcilere "veri..
    22. Polisten kaçan hırsızlık zanlısı..
    23. Anıtkabir'e ziyaretçi akını
    24. Aşılama ekibi mahallelerde
    25. Samsunspor'da Süper Lig özlemi
    26. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt..
    27. Baro Başkanı Han’dan 30 Ağustos mesajı
    28. Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    29. Gençlerbirliği milli araya moralli..
    30. Araban’da Zafer Bayramı kutlandı
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması