Van dkmp tehlikeli ve yasak olan köpek türlerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 14.Bölge Müdürlüğü tehlikeli ve yasak olan köpek türlerini açıklarken, yasaklara uymayıp bu köpekleri saklayanlara 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanarak hayvanlara el konulacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tehlikeli ve yasak olan köpek türlerini açıkladı. Açıklamada, “Pitpull Terrier, Japanese Taso, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ve bu ırkların melezlerin ülkemize girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin ve hediye edilmesinin dolayısıyla bulundurulmasının ve beslenmesinin de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklanmış. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 5199 sayılı Kanun’ın 26’inci Maddesi (k) bendi gereği hayvan başına idari para cezası ‘2019 yılı için 7 bin 802’ lira uygulanarak hayvanlara el konulacak” denildi.