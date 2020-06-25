13.03’te Van’ın Özalp ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından pek çok kişi can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya başladı.

Van depremi | Van'da can kaybı var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu depremle ilgili, Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var." ifadelerini kullandı.