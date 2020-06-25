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Van depremi | Van'da can kaybı var mı?

Van'da deprem mi oldu? Van’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. 5,4 şiddetindeki depremin ardından pek çok kişi can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya başladı. Vatandaşlar “Van’da kaç şiddetinde deprem oldu?” , “Van depreminde can kaybı var mı?” , “Van depreminde hasar oluştu mu?” , “Van’da deprem ne zaman oldu?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 13:41:00 - 2020-06-25 13:50:27
Van depremi | Van'da can kaybı var mı?

13.03’te Van’ın Özalp ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından pek çok kişi can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya başladı.

Van depremi | Van'da can kaybı var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu depremle ilgili, Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var." ifadelerini kullandı.

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