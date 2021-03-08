Van deprem fay hattı nereden geçiyor? Van son dakika haberleri

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Tuşba olan 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 19.6 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremle ilgili olarak herhangi olumsuz bir gelişme yaşanmadı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, yaptıkları çalışmada, Van'ın kuzeyinde 20 kilometre uzunluğunda yeni bir fay hattı tespit ettiklerini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Sağlam, Van için risk teşkil eden fayların ise Gürpınar, Beyüzümü, Yeni Köşk ve Van fay zonu olduğunu belirtti.

Van Gölü Havzasının tektonizmasıyla ilgili birçok çalışma yapıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Sağlam, Van Gölü Havzasında genel olarak 'Doğrultu atılımlı' ve 'bindirme' faylarının olduğunu, depremlerin bunlara bağlı olarak meydana geldiğini söyledi.

Van deprem fay hattı nereden geçiyor?

Bu fayların yıkıcı özelliklerine de dikkat çeken Yrd.Doç.Dr. Sağlam, bunun Van için risk oluşturduğunu söyledi. Yrd.Doç.Dr. Sağlam, "Biz yaptığımız proje sonunda şunu gördük. Özellikle Van bölgesi içinde en fazla risk oluşturabilecek faylar Gürpınar, Beyüzümü, Van fay zonu ve Yeni Köşk fayı. 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen deprem de bindirme fayına bağlı olarak meydana geldi. 9 Kasım da meydana gelen deprem de doğrultu atılımlı bir fayda meydana geldi. Biz bu nedenle diyoruz ki yaklaşık olarak 50 kilometre uzunluğundaki Gürpınar fayında veya Beyüzümü fayına bağlı olarak bir deprem meydana gelirse, Van için büyük risk oluşturacaktır. Hem can hem de mal kaybı olacak" diye konuştu.