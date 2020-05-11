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Aktüel

Van Büyükşehir Belediyesinden Anneler Günü kutlaması

Van Büyükşehir Belediyesi, evlere çat kapı ziyaretler gerçekleştirerek annelerin 10 Mayıs Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:35:25 -
Van Büyükşehir Belediyesinden Anneler Günü kutlaması

Van Büyükşehir Belediyesi, evlere çat kapı ziyaretler gerçekleştirerek annelerin 10 Mayıs Anneler Günü’nü kutladı.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri; Tuşba, İpekyolu ve Edremit’te evlerin kapılarını çalarak hanede bulunan kadınların Anneler Günü’nü kutladı. Sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen ziyaretlerde, ekipler beraberlerinde getirdikleri kahve fincanlarını annelere hediye etti.


Gün boyunca çat kapı ziyaretlerini sürdüren ekipler, yüzlerce anneyi sevindirirken korona virüs tedbirleri kapsamında da evde kalınması mesajını verdiler.

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