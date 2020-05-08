Van Büyükşehir Belediyesi 5 ilçenin çöp sorununu bitiriyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kuracağı 2 yeni katı atık transfer istasyonu ile 5 ilçenin çöp sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Çevre dostu belediyecilik hizmetlerine devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, ilin en önemli çevresel sorunlarından olan çöp sıkıntısını bitiriyor. Van merkezde yapılan Entegre Katı Atık Tesisine bağlantılı olarak kentin kuzey kısmında kalan ilçelere 2 adet katı atık transfer istasyonu kuruyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma doğrultusunda tesislerden ilki Özalp ilçesi Aşağı Mollahasan Mahallesi’ne kurulacak. Bu tesis aynı zamanda Saray ilçesinin de çöp sorununu ortadan kaldıracak. İkinci tesis ise Muradiye ilçesinin Karahan Mahallesi’nde inşa edilecek. Bu tesisle birlikte Erciş ve Çaldıran ilçelerinin de çöp sorunu bitecek. İlki 2018 yılında yapılmış olan katı atık transfer istasyonu Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçelerine hizmet veriyor.

Emlak İstimlak Daire Başkanlığınca da 2 istasyonun kurulacağı alanın arsa tahsisi yapılırken, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı da zemin etüt çalışmalarına başladı. Ayrıca proje çalışmaları tamamlanan istasyonların yapımıyla ilgili ihale ise önümüzdeki günlerde yapılacak.