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İSLAM

Van bayram namazı saati kaçta? | Van kurban bayramı namazı saati

Bayram namazı saat kaçta 31 Temmuz | Milyonlarca vatandaş bayram namazında camilere akın etmenin planlarını yapıyor. Bayram namazı kılmak için camilere gidecek olan Vanlılar namaz saatini merak ediyor. Pek çok kişi “Van bayram namazı saati” , "Başkale bayram namazı saati" , Çaldıran bayram namazı kaçta" , "Çatak bayram namazı vakti" , "Saray bayram namazı saat kaçta?" konularını inceliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:41:00 -
Van bayram namazı saati kaçta? | Van kurban bayramı namazı saati

Kurban bayramında uzmanlar pandemi sebebiyle maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bayram namazı camilerde alınacak tedbirlerle kılınacak. Van’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı vaktini merak ediyor. İşte, detaylar.

Van bayram namazı saati kaçta? | Van kurban bayramı namazı saati

31 Temmuz Cuma günü Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Van’da bayram namazı 05:40’ta kılınacak.

VAN İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Büyükbaş hayvanlara kurban niyetiyle yedi kişiye kadar ortak olunabilir. Böyle bir hayvan, başta ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra bu hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir. Fakat alınırken ortak bulma niyeti yoksa sonradan ortak bulunması bazı âlimlerce mekruh görülmüştür.

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