Kurban bayramında uzmanlar pandemi sebebiyle maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bayram namazı camilerde alınacak tedbirlerle kılınacak. Van’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı vaktini merak ediyor. İşte, detaylar.

Van bayram namazı saati kaçta? | Van kurban bayramı namazı saati

31 Temmuz Cuma günü Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Van’da bayram namazı 05:40’ta kılınacak.

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Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?

Büyükbaş hayvanlara kurban niyetiyle yedi kişiye kadar ortak olunabilir. Böyle bir hayvan, başta ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra bu hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir. Fakat alınırken ortak bulma niyeti yoksa sonradan ortak bulunması bazı âlimlerce mekruh görülmüştür.