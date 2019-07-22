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Vampir Kelebekler artık yüksek rakımlı yerlerde de görülmeye başladı

Rize’de bitkilerin özünü emerek zarar verdiği için vampir kelebek olarak adlandırılan ’Ricania Simulans’ havaların ısınmasıyla Rizeliler’in korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:27
Vampir Kelebekler artık yüksek rakımlı yerlerde de görülmeye başladı

Rize’de bitkilerin özünü emerek zarar verdiği için vampir kelebek olarak adlandırılan ’Ricania Simulans’ havaların ısınmasıyla Rizeliler’in korkulu rüyası olmaya devam ediyor.


Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle sahil kesimlerde yıllar önce türeyen Ricania Simulans bu kez rakımı yükseltti ve yüksek bölgelerde de etkili olmaya başladı. Çay, salatalık, mısır, fasulye, domates gibi yeşil bitkilerin tümüne konarak özünü emen ve bitkiyi kurutan ’Ricania Simulans’ isimli kelebek türüne Rize halkı bitkinin özünü emdiği için ’Vampir Kelebek’ ismini vermişti. Bu kelebekler artık bitkilerin yanı sıra insanların yaşam alanı olan evlere dahi girmeye başladı. Havanın kararıp evlerin ışıklarının yanmasıyla yaşam alanlarını istila eden kelebekler zıpladığında çarptığı insanın ise canını da yakıyor.


Vampir kelebekler ile yıllardır mücadele etmeye çalıştıklarını, sonu gelmediği için de artık alıştıklarını dile getiren Rizeli Ömer Demir “Kelebekler yaklaşık 10-15 yıldır burda, bizden biri oldular artık. Yatağımıza kadar giriyorlar. Geceleri ışıklar yandığında evin içerisine giriyorlar. Bunlarla yaşamaya alıştık artık. Biz vatandaşlar olarak ilkel yöntemlerle mücadele etmeye çalışıyoruz ama bunlarla mücadele etmesi gereken ziraat odaları siyaset etmekten mücadele edemiyorlar. İşleri çok yoğun, üreticiden kestikleri paralar çok az geliyor herhalde ilgilenmiyorlar, siyaset yapıyorlar sadece” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:27
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