Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin" çıktı
Narkotik ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda bir valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.24 Mart 2019 Pazar 12:24
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'na yurt dışına gitmek için gelen V.C. (30)'nin valizinde arama yaptı.
2 kişi tutuklandı
Aramada valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" maddesi ele geçirildi. V.C. ve uyuşturucuyla ilgili olduğu tespit edilen İran uyruklu M.J. (27) gözaltına alındı. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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