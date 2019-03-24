Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin" çıktı Narkotik ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda bir valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'na yurt dışına gitmek için gelen V.C. (30)'nin valizinde arama yaptı. 2 kişi tutuklandı Aramada valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" maddesi ele geçirildi. V.C. ve uyuşturucuyla ilgili olduğu tespit edilen İran uyruklu M.J. (27) gözaltına alındı. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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