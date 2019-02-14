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Valiye yazdığı mektup hayatını değiştirdi

Bursa’da 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu kalbi duran ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Akif Uyar, Vali Münir Karaloğlu’nun desteğiyle sağlığına kavuştu.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
Valiye yazdığı mektup hayatını değiştirdi

Bursa’da 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu kalbi duran ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Akif Uyar, Vali Münir Karaloğlu’nun desteğiyle sağlığına kavuştu. Kazadan 7 yıl sonra Vali Münir Karaloğlu’na gönderdiği mektupla iletişime geçtiğini belirten Uyar, "Amacım bana çarpan ve yakalanıp serbest bırakılan sürücünün gerekli cezayı almasıydı. Valimiz kalçamı görünce kayıtsız kalamadı. 1 yıllık tedavinin sonunda sağlığıma kavuştum" dedi.


Bursa’nın Karacabey ilçesinde 2011 yılında geçirdiği motosiklet kazası sebebiyle yürüyemez hale gelen 34 yaşındaki Akif Uyar’ın kaza yerinde duran kalbi doktorlar tarafından çalıştırılıp halata döndürüldü. Bursa Uludağ Üniversitesinde 3 ay yoğun bakımda yatan Uyar, 6 yıl içinde kalçasından 7 kez ameliyat oldu. Bursa’daki tedavinin ardından Antalya’daki evine gelen ve tekerlekli sandalyeye mahkum hayatını devam ettiren Uyar, kendisinin tekerlekli sandalyede yaşamasına sebep olan, ancak yakalandıktan sonra serbest bırakılan sürücünün gerekli cezayı alması için 2018 yılının Nisan ayında Antalya Valisi Münir Karaloğlu’a mektup yazdı. Kendisinden randevu alarak Akif Uyar’la yüz yüze görüşen Vali Karaloğlu, gencin doku kaybı ve yara izlerini görünce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ı arayarak yardımcı olmasını istedi. 1 yıllık tedavinin sonunda sağlığına kavuşan Uyar ayağa kalkar kalkmaz Vali Karaloğlu’nu ziyarete gitti.


Kaza sonrası Bursa’daki tedavi tamamlandıktan sonra yürüme problemi yaşadığını ve tekerlekli sandalye üzerinde hayatına devam ettiğini söyleyen Uyar "Dizlerimi açmak için uzun süre uğraştık. 5-6 sene geçti destek alarak yürümeye çalıştım. Sonrasında iki dizimden ameliyat oldum. Akdeniz Üniversitesi Ortopedi Doktoru Prof. Dr. Yetkin Söyüncü beni ameliyat etti. Vücudumda tek hasarlı kısım olarak kalçam kalmıştı. Kalçamdaki sıkıntıları da Allah razı olsun Sayın Valimiz Münir Karaloğlu’nun desteği ve doktorlarımızın başarılı ameliyatlarıyla atlattım. Allah valimizden ve doktorlarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.


Annesi Emine Uyar ile makamına ziyarete geldiklerinde Akif Uyar’ın yürüdüğünü gören Vali Karaloğlu çok mutlu olduğunu ifade etti. Akif ve Emine uyara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Karaloğlu, Akif Uyar’a bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diledi.


Akif Uyar’a çarpan sürücünün yakalandıktan sonra ifadesinin alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
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