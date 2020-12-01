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Siyaset Valiye küfretmişti! "Basit" Ekrem'in davasında yeni gelişme
Siyaset

Valiye küfretmişti! "Basit" Ekrem'in davasında yeni gelişme

Dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a küfreden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:53:00 -
Valiye küfretmişti! "Basit" Ekrem'in davasında yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz aday olduğu dönemde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan ‘VIP' tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a küfretmiş, Ordu Valiliğince İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması, 7 Şubat 2020 tarihinde Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Bugün Ordu 4. Asliye Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmada, tanıkların dinlenmesi talep edildi.

Duruşma 28 Ocak tarihine ertelendi.

Ekrem İmamoğlu, Vali Yavuz'a "İtlik yapmıştır" diyerek hakaret etmiş, ardından "İt değil, basit dedim. Sesim kısık olduğu için it kısmı çıktı" demişti.

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