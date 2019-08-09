Valinin acı günü Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın hayatını kaybeden babası Kaya Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın hayatını kaybeden babası Kaya Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya Doğan için cuma namazı sonrası Sivas Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, milletvekilleri, çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaya Doğan’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke aile mezarlığında toprağa verildi.

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