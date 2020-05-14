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Aktüel

Valilikten yazlık kıyafeti uygulaması açıklaması

Zonguldak Valiliği, yazlık kıyafeti uygulamasına geçilmesine yönelik açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:06:08 -
Valilikten yazlık kıyafeti uygulaması açıklaması

Zonguldak Valiliği, yazlık kıyafeti uygulamasına geçilmesine yönelik açıklamada bulundu.


Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık kıyafetine dair yönetmelik ile 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan genelge doğrultusunda yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcaklıkların artması nedeniyle Zonguldak’taki kamu kurum ve kuruluşlarında yazlık kıyafet uygulamasının 18 Mayıs günü başlayıp 20 Eylül günü sona ereceği kaydedildi. Yapılan açıklamada ise "Bayan personel ilgi (a) yönetmeliğin 5.maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere riayet etmek kaydıyla düzgün ve mevsim şartlarına uygun olarak giyinecektir. Erkek Personel: Yönetmeliğin 5.maddesinin (b) bendinde belirtilen hükümlerine uygun olarak giyinecektir.


İlgi (b) Genelge gereğince makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu kaldırılmıştır. Özel kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre belirli kıyafet zorunluluğu olan


kurumlar kendi mevzuatlarına uyacaklardır" ifadelerine yer verildi.

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