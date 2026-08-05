Fabrikada patlama: 2 ölü, 1 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Feci olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında, öğle saatlerinde işçilerin kaynak yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, işçilerden Ahmet Yıldırım ile Tajdin Togar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan bir işçi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.