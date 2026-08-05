  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev göktaşı Dünya'ya çarpacak mı? Hürmüz için yeni formül! Masadaki plan ortaya çıktı FAA açıkladı! Trump'ı taşıyan helikopter için alarm! Lübnan Başbakanı Hizbullah'a saldırdı: 'İsrail'e hizmet ediyor!' 5 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Ağustos 2022: Ramazan Keskin'in vefatı (Kanaat Önderi) CENTCOM’dan Hürmüz mesajı: Ticari gemilerin geçişi sürüyor Karanlığa gömüldüler! ABD'yi işaret ettiler ABD'den Brezilya'ya şok! Büyükelçinin vizesi iptal edildi YAŞ kararları Resmî Gazete’de! Komuta kademesinde yeni dönem
Spor Salah formayı giydi, ilk sözleri olay oldu! Bize her yer Trabzon
Spor

Salah formayı giydi, ilk sözleri olay oldu! Bize her yer Trabzon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Trabzonspor’un transfer görüşmelerine başladığı Muhammed Salah, uçakta bordo-mavili formayı giyerek taraftara seslendi. Mısırlı futbolcu, “Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, transfer gündemindeki Muhammed Salah’ın bordo-mavili formayla çekilen videosunu paylaştı. Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

 

Dünyaca ünlü futbolcu, İstanbul'a ulaştı. Salah'ın İstanbul'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelmesi, akşam saatlerinde de Trabzon'da olması bekleniyor.

Salah'ın eşi de menejere isyan etti! 'Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum'
Salah'ın eşi de menejere isyan etti! 'Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum'

Spor

Salah'ın eşi de menejere isyan etti! 'Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum'

Fatih Tekke transfer bombasını patlattı Mohamed Salah iddialarına son noktayı koydu!
Fatih Tekke transfer bombasını patlattı Mohamed Salah iddialarına son noktayı koydu!

Spor

Fatih Tekke transfer bombasını patlattı Mohamed Salah iddialarına son noktayı koydu!

Anlaşma tamam! Mohamed Salah yarın Trabzon’a geliyor
Anlaşma tamam! Mohamed Salah yarın Trabzon’a geliyor

Spor

Anlaşma tamam! Mohamed Salah yarın Trabzon’a geliyor

Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da!
Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da!

Gündem

Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23