Salah formayı giydi, ilk sözleri olay oldu! Bize her yer Trabzon
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor’un transfer görüşmelerine başladığı Muhammed Salah, uçakta bordo-mavili formayı giyerek taraftara seslendi. Mısırlı futbolcu, “Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, transfer gündemindeki Muhammed Salah’ın bordo-mavili formayla çekilen videosunu paylaştı. Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü futbolcu, İstanbul'a ulaştı. Salah'ın İstanbul'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelmesi, akşam saatlerinde de Trabzon'da olması bekleniyor.