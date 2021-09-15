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Aktüel Valilikten vatandaşlara kritik uyarı
Aktüel

Valilikten vatandaşlara kritik uyarı

Ankara Valiliği, vatandaşlara yarın gece saatlerine kadar belli aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 17:59:00 -
Valilikten vatandaşlara kritik uyarı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Şereflikoçhisar, Evren ve çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

 

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