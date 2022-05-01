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Gündem Valilik'ten Teşvikiye Camii açıklaması! "Asılsız"
Gündem

Valilik'ten Teşvikiye Camii açıklaması! "Asılsız"

İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camii'nin elektriklerinin kesildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 12:19:00 -
Valilik'ten Teşvikiye Camii açıklaması! "Asılsız"

Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı" ifadesi kullanıldı.

Teşvikiye Mahalle Muhtarlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Teşvikiye Camii'nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz" denildi.

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