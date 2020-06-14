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Valilikten koranavirüs uyarısı: Vaka sayısı arttı önlem alın

Kastamonu Valiliği, kent genelinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:37:00 -
Valilikten koranavirüs uyarısı: Vaka sayısı arttı önlem alın

Kastamonu Valiliği, koronavirüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde koronavirüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır. Kurallara uymayan kişi ve işyerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve koronavirüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir." denildi. 

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